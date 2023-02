Max Houkes en Hester Bischot winnen bij Coevorder Sportverkiezing

Hester Bischot uit Dalen werd in november Europees kampioen dressuur bij de Iberische Masters op level 6, het hoogste niveau. Dat is een wedstrijd voor de bijzondere paardenrassen: de Spaanse PRE en de Portugese Lusitano's.

In de categorie sporttalent bij de Coevorder Sportverkiezing viel voetballer Noa Altena in de prijzen. Zij speelt voor de Noord-Oost selectie van de KNVB en drong vorig jaar door tot de landelijke selectie van de JO14.

Twee dansteams van In2Dance wonnen de Coevorder sportverkiezing in de categorie sportploeg: het Jazzteam en No Name. Allebei plaatsten ze zich afgelopen jaar voor het WK Dance Worlds 2023 in Orlando.