Mike te Wierik kan meteen aan de bak: blessuregolf bij FC Emmen

VOETBAL - Geen Mart Lieder, Jeff Hardeveld, Maikel Kieftenbeld, Metehan Güçlü, Rui Mendes, Oussama Darfalou en ook nieuweling Jeremy Antonisse is tegen Vitesse niet inzetbaar voor FC Emmen. Bovendien is het nog maar de vraag of Dick Lukkien kan beschikken over Richairo Zivkovic en Ole Romeny. Het mag duidelijk zijn, de Drentse club kampt met een flinke blessuregolf.

Met name aanvallend gezien wacht Lukkien een pittige puzzel morgenavond (zaterdag), want veel smaken zijn er niet over. In verdedigend opzicht ziet het er een stuk beter uit. In tegenstelling tot vorige week, toen er met 2-0 werd verloren van RKC, zijn Miguel Araujo en Lorenzo Burnet weer beschikbaar.

Bovendien keert ook Azzeddine Toufiqui weer terug in de wedstrijdselectie en heeft de Drentse club zich versterkt met Mike te Wierik, die woensdag transfervrij overkwam van FC Groningen. De 30-jarige verdediger kan meteen aan de bak.

Vitesse bezig aan opmars