Puzzel voor Fiege in aanloop naar topduel met LIONS

Om een kans te blijven houden op de Final4 van de BENE-League moet Hurry-Up vanavond (20.00) een punt of meer scoren tegen runner-up LIONS. Trainer/coach Joop Fiege kan in eigen huis niet op oorlogssterkte aantreden.

Net als afgelopen donderdagavond tegen Hubo Handbal, een vervelende 34-27 nederlaag, ontbreekt een aantal krachten bij Hurry-Up. Sjoerd Boonstra en Tiago Azenha hebben nog te veel last van een achillespeesblessure terwijl de Hongaar Daniël Tako pas over twee weken weer inzetbaar is.

Opnieuw Suelmann

Fiege zal tegen LIONS opnieuw een beroep doen op Ronald Suelmann. De 32-jarige rechteropbouwer maakte in de midweek zijn rentree voor de hoofdmacht en stond tot 2021 al heel vaak tegenover de fusieclub uit Limburg. Waar Hurry-Up zesde staat in de BENE-League is plaats twee bezet door LIONS.

Ook Ruben Fiege, de oudste zoon van de oefenmeester van de Zwartemeerders, zal zich vanavond niet binnen de lijnen laten zien. Op bezoek bij Hubo Handbal kreeg de dekkingspecialist een tik op zijn neus. Aanstaande woensdag worden er foto's van de neus van Fiege gemaakt.

Vanaf 19.55

Met nog vier wedstrijden te gaan is het gat tussen Hurry-Up en de gewilde vierde plaats drie punten. Visé, de huidige nummer vier van de BENE-League, ontvangt gelijktijdig hoogvlieger Aalsmeer.