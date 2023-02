Tibor del Grosso moet hoofd buigen voor oppermachtige Nys bij WK voor beloften

Del Grosso pakte nog wel de kopstart en draaide als eerste het veld in gevold door Nys en David Haverdings uit Zuidlaren. Maar Haverdings zakte, als eerstejaars belofte, in de eerste ronde al vrij snel terug naar de zevende plaats. Hij finishte uiteindelijk als negentiende.

Del Grosso moest Nys na de eerste doorkomst laten gaan. Voorgaande dagen was het parcours in Brabant nog droog, maar vandaag miezerde het in Hoogerheide. Hierdoor slipte Del Grosso in de beginfase van de wedstrijd in de bochten vaak weg.