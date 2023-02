Maaike Verweij en Remo Slotegraaf spelen bijrol op NK Afstanden

Verweij van Team Zaanlander kwam in de vierde rit in actie en reed tegen Aveline Hylkema. Verweij, die de leiding heeft in het klassement om de Marathon Cup, won haar rit nog wel, maar de tijd van 4.11,11 was niet voldoende om mee te doen om de prijzen. Bovendien zat ze bijna drie seconden boven haar persoonlijke record. Antoinette Rijpma-de Jong won en plaatste zich, samen met Joy Beune en Irene Schouten, voor het wereldkampioenschap. Arianne Pruisscher uit Nieuw-Dordrecht had zich afgemeld voor deze afstand.