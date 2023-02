ACV en RKAV delen de punten: 'Het had beide kanten op kunnen gaan'

VOETBAL - ACV heeft de ongeslagen reeks verlengd naar twaalf wedstrijden. In een open wedstrijd speelden de Assenaren met 1-1 gelijk bij RKAV Volendam. Ook koploper GVVV speelde gelijk, waardoor ACV tweede blijft in de Derde Divisie, met twee punten achterstand.

"Het was een hele open pot waarin beide ploegen betere fases hadden in de wedstrijd", vertelt trainer Ruud Jalving na de wedstrijd. In de beginfase hadden de Assenaren de overhand en kwamen ze na een kwartier ook op voorsprong. Na prachtig combinatiespel legde Jaap van Dijken terug op Gijs Jasper, die de bal rustig binnen werkte. "Het was een wereldgoal", vond Jalving.

De voorsprong duurde niet lang, want in de 20e minuut zorgde Lennart Tol voor de 1-1 namens de thuisploeg. Beide ploegen hadden kansen om voor rust nog op voorsprong te komen, maar ze gingen met 1-1 de kleedkamers in.

Domper

Vlak na rust was er een grote smet op de wedstrijd, want ACV-aanvoerder Luka Prljic moest met een oogblessure het veld af. Nande Wielink was zijn vervanger.

Ook in de tweede helft ging de wedstrijd op en neer en was keeper Enver Spijodic belangrijk voor ACV met een aantal katachtige reddingen. Het slot van de wedstrijd was voor de Assenaren, maar het lukte Boy Spijkerman, Yassine Abouzraa en Mark Jagt niet meer om de winnende te maken voor ACV.