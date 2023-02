Noordscheschut stunt tegen koploper WHC, DZOH en Achilles'12 komen niet tot scoren

VOETBAL - In de 1e Klasse E heeft Noordscheschut voor een stunt gezorgd door koploper WHC te verslaan. In Wezep maakte Kevin van Dalen vlak voor tijd de winnende 1-2. In dezelfde competitie speelde DZOH thuis doelpuntloos gelijk tegen Achilles'12.

"Als er één ploeg aanspraak maakte op de overwinning, dan waren wij het wel", zegt Noordscheschut-trainer Berry Zandink. Zijn ploeg kwam moeizaam uit de winterstop met twee nederlagen, maar wist vandaag het tij te keren. "Tegen de koploper smaakt het dubbel zo goed."

De eerste fase van de wedstrijd was voor de Schutters. Door met veel intensiteit te voetballen kwam WHC niet aan voetballen toe en waren de kansen voor de thuisploeg schaars. Noordscheschut kwam na een half uur op voorsprong. Melvin Mol ving een afvallende vrij trap van hemzelf op en krulde de bal van een meter of 25 in de bovenhoek.

WHC doet iets terug

De voorsprong werd snel weer recht getrokken door WHC, want vijf minuten later stond de 1-1 op het bord via Sargon Gouriye. De ploegen gingen ook met deze stand de rust in.

Noordscheschut had de wedstrijd snel na rust kunnen beslissen, maar drie grote kansen leidden niet tot een doelpunt. Een gebrek dat dit seizoen vaker terugkomt volgens Zandink. "We moeten leper zijn voor het doel en vandaag waren we in de omschakeling ook wat slordig."

Beslissing

Ook WHC was niet kansloos, want in de tweede helft werd onder andere nog een bal van de doellijn gehaald. Toch was het Noordscheschut dat drie punten zou overhouden aan de wedstrijd. In de 89e minuut was Melvin Mol nu de aangever en kopte Kevin van Dalen het beslissende doelpunt tegen de touwen: 1-2.

Door de zege staat Noordscheschut nu stevig genesteld in de subtop op de zesde plaats, maar Zandink is hier nog niet mee bezig. "Ik kijk met name naar onder." In de 1e Klasse E Oost degraderen maar liefst drie ploegen direct en spelen de nummer 10 en 11 nacompetitie. Noordscheschut staat moment vier punten boven die vierde plaats.

DZOH

DZOH name het vandaag op tegen de nummer tien van de ranglijst, Achilles'12 uit Hengelo. De ploeg van Marc van Meel kwam, net als de tegenstander, niet tot scoren en de wedstrijd eindigde dus in 1-1. De Emmenaren zakken daardoor een plek, naar de achtste plaats. Zij liggen nog één punt voor op Achilles'12 en dus moeten beide Drentse ploegen alles uit de kast halen om de nacompetitie te ontlopen.