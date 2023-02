E&O/Hurry-Up verliest in Aalsmeer na zwakke tweede helft

HANDBAL - Het combinatieteam van E&O/Hurry-Up heeft in de Eredivisie met 30-24 verloren bij Aalsmeer. Bij rust stond de Drentse formatie nog met 11-14 voor, maar in de tweede helft kwam er zand in de motor en werd er weinig meer gescoord. E&O/Hurry-Up blijft na de nederlaag op de zevende plaats staan in de Eredivisie.

Het begin van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Als snel nam Aalsmeer een aantal punten voorsprong. Bij een 7-3 achterstand begon het echter te lopen bij de formatie van Harrie Weerman. Door vier punten op rij kwam E&O/Hurry-Up op gelijke hoogte en namen ze het initiatief in de wedstrijd over. De aanvallen liepen soepel en keeper Calvin Zonnevijle had het onder de lat goed op orde. Ze gingen dan ook met een 11-14 voorsprong de rust in.

Beter Aalsmeer

In de eerste fase van de tweede helft leek E&O/Hurry-Up de wedstrijd onder controle te hebben, maar er slopen steeds meer slordigheden in het aanvallende spel. Op de cirkel werd de bal steeds snel ingeleverd, ook omdat Aalsmeer fel verdedigde en erbovenop zat. Tien minuten in de tweede helft trok de thuisploeg de stand gelijk: 18-18.