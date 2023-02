Nederlagen voor dames E&O en heren Unitas

De dames van E&O knokten zich nog knap terug in de wedstrijd, nadat ze de rust in gingen met een 16-13 achterstand. De ploeg van trainer Henrik Bergholt kon de comeback nét niet voltooien en verloor uiteindelijk met een punt verschil. Ze staan na vanavond op de zesde plaats in de 1e Divisie A.

Met het tweede team van Houten had Unitas uit Rolde een lastige tegenstander voor de boeg. Hun eerste team gaat aan de leiding in de Eredivisie, dus er loopt genoeg talent rond binnen deze club. Dat bleek ook vanavond, want de thuisploeg was met 36-31 te sterk voor de formatie van Henk-Jan Ottens. Unitas blijft op de achtste plaats staan in de 1e Divisie.