Sudosa-Desto vlot langs EVV en nadert koploper tot één punt

VOLLEYBAL - Nog maar één punt zijn de heren van Sudosa-Desto verwijderd van de koppositie in de Topdivisie. De Assenaren wonnen vanmiddag thuis eenvoudig met 3-0 van EVV uit Elburg (25-19, 25-18 en 25-16). Het zag bovendien koploper Keistad verrassend verliezen van Orion, waardoor de titelstrijd weer volledig open ligt.

De ploeg van Erik Noordijk had iets meer dan een uur nodig om EVV, hekkensluiter in de Topdivisie, op de knieën te krijgen. In geen van de sets lukte het de bezoekers om echt weerstand te bieden tegen de Assenaren.