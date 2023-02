Uitslagen en standen zaterdagvoetbal

VOETBAL - Het eerste voetbalweekend van februari levert veel gelijkspellen op voor de Drentse ploegen in de top van het amateurvoetbal. Bekijk hier hoe jouw favoriete ploeg heeft gespeeld vandaag.

ACV speelde vandaag gelijk en heeft daarmee voor de twaalfde wedstrijd op rij niet verloren in de 3e Divisie. Op bezoek bij RKAV Volendam hadden beide ploegen kansen op de overwinning, maar werd het 1-1.

Ook HZVV moest de punten delen in de 4e Divisie. Tegen concurrent Flevo Boys speelde de Hoogeveners 1-1, waardoor ze zich nog steeds in de gevarenzone bevinden.

In de 1e Klasse E Oost zorgde Noordscheschut voor een daverende verassing door koploper WHC te verslaan. In Wezep wonnen de Schutters met 1-2. In dezelfde competitie speelde DZOH thuis gelijk tegen Achilles'12, 0-0.