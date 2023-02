Luister hier live naar FC Emmen - Vitesse

VOETBAL - FC Emmen start vanavond flink gehavend aan het thuisduel tegen Vitesse, in de twintigste speelronde in de eredivisie. Mart Lieder, Jeff Hardeveld, Maikel Kieftenbeld, Metehan Güçlü, Rui Mendes, Oussama Darfalou en ook nieuweling Jeremy Antonisse zijn tegen Vitesse niet inzetbaar.

Daardoor start Jasin-Amin Assehnoun samen met Mark Diemers in de spits, in het 3-5-2 systeem waar Dick Lukkien voor kiest. De oefenmeester ruimt ook meteen een plek in voor nieuweling Mike te Wierik, die afgelopen woensdag transfervrij overkwam van FC Groningen. Hij speelt naast Jeroen Veldmate en Miguel Araujo in het hart van de verdediging.