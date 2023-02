Wedstrijd van de Week: Hurry-Up - Kembit Lions

HANDBAL - Plaatsing voor de play-offs voor het kampioenschap van de BENE-League hangt aan een zijden draadje voor Hurry-Up. In Zwartemeer kunnen de kansen vanavond levend gehouden worden tegen Kembit-Lions uit Sittard-Geleen. De wedstrijd is live te volgen op TV Drenthe, website en app vanaf 19.55 uur.

Schakel vanaf 19.55 uur in op TV Drenthe voor Hurry-Up - Lions, of volg de wedstrijd via onderstaande livestream. Stijn Steenhuis is de commentator.