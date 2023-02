Achilles 1894 blijft door verdiende zege op Drenthina meedoen in titelstrijd

VOETBAL - Achilles 1894 boekte vanmiddag een cruciale overwinning in de strijd om het kampioenschap in de 2e klasse L. Tegen directe concurrent Drenthina werd het 3-1. Door de verdiende zege blijft de formatie uit Assen redelijk in het spoor van koploper Velocitas en staat het in punten gelijk met Drenthina, dat wel een duel minder heeft gespeeld. Velocitas heeft zes punten meer dan de Assenaren.