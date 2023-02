Dames ACV verliezen voor tweede keer deze week van Saestum

VOETBAL - De dames van ACV hebben hun eerste wedstrijd in de Topklasse na de winterstop verloren. Thuis ging de Asser formatie met 1-2 onderuit tegen Saestum. Eerder deze week verloor de ploeg van Sven Krol al van dezelfde ploeg in de beker.

In de eerste wedstrijd van dit seizoen pakte ACV knap een punt bij Saestum in Zeist. Maar vandaag in Assen had de ploeg het lange tijd erg lastig met de tegenstander uit Zeist. "De eerste helft was misschien wel de lastigste van het seizoen", vertelt ACV-trainer Sven Krol. Hij zag zijn ploeg nauwelijks van eigen helft afkomen en de bezoekers hadden continue de druk op de Asser verdediging.

Na ongeveer een kwartier kwamen Saestum dan ook op voorsprong. Een voorzet vanaf rechts werd tegendraads binnengekopt. Dat het in de eerste helft bij 1-0 bleef, was wel een klein wonder te noemen. "Zij hadden in de eerste helft veel meer kunnen scoren", zegt Krol.

Offensief

Krol kwam in de tweede helft met een ander strijdplan en ACV kwam daardoor iets beter in de wedstrijd. De dames speelden agressiever en kreeg de wedstrijd meer onder controle. Kansen bleven schaars en de gelijkmaker kwam dan ook tegen de verhoudingen in. Laura Heling werd in het strafschopgebied neergehaald en zij benutte het buitenkansje zelf.

Toch leverde de wedstrijd geen punten op voor ACV, want een kwartier voor tijd maakte Saestum vanuit een hoekschop de winnende treffer (1-2), wat voor Krol niet als een verassing kwam. "Gezien de wedstrijd was het de verwachting je hem nog wel tegen krijgt."

Het slotoffensief van ACV in de laatste minuten leverde nog wel wat dreiging op, maar dicht bij een doelpunt kwamen de dames niet meer.

Dure punten

De ploegen liggen dicht bij elkaar in de ranglijst van de Topklasse en dus moeten de teams vechten om ieder punt. "Iedereen verliest van iedereen. Drie punten zijn daarom heel duur in onze competitie."