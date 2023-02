Weergaloze Tot houdt droom Hurry-Up levend

"Dit was een gekke avond. Het was een geweldige verdediging vandaag en daardoor heb ik wat ballen kunnen stoppen. Het is niet niks om van LIONS te winnen. We zijn gelukkig", aldus uitblinker Tot.

"Ik was aan het begin van de avond al optimistisch", vervolgt Tot. "We hadden na donderdagavond tegen Hubo Handbal (34-27 verlies, red.) iets goed te maken. Natuurlijk denken we aan de Final4. Het is allemaal mogelijk. Zeker in Zwartemeer."