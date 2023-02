Gehavend FC Emmen toont teamgeest tegen Vitesse: 2-2

VOETBAL - Zonder Mart Lieder, Jeff Hardeveld, Maikel Kieftenbeld, Metehan Güçlü, Rui Mendes, Oussama Darfalou en nieuweling Jeremy Antonisse sleepte FC Emmen een punt uit het vuur tegen Vitesse. De Drentse club, die vlak voor rust via Jasin-Amin Assehnoun op 1-2 kwam, zag ook nog Lorenzo Burnet en Jeroen Veldmate uitvallen. Maar met een zeer sterke teamgeest werd het vlak voor tijd toch nog 2-2.

Voor die gelijkmaker gingen de credits naar invaller Ole Romeny, die met een geweldige krachtsinspanning Vitesse-verdediger Oroz geen enkele kans gaf om de bal weg te werken, die daardoor een eigen doelpunt op zijn naam kreeg. Snoeihard vloog de bal tegen de touwen en vierde de Oude Meerdijk feest.

FC Emmen blijft 16e

Door het gelijkspel blijft FC Emmen 16e in de eredivisie met 16 punten uit 20 duels. Het gat naar nummer 15, FC Volendam, blijft één punt terwijl Cambuur en FC Groningen (de nummers 17 en 18) op vier punten staan.

De Drentse club had het lastig tegen Vitesse, dat de laatste weken uit een diep dal is geklommen en inmiddels 13e staat in de eredivisie. Het elftal van Dick Lukkien miste, niet geheel onlogisch, stootkracht. Het uitvallen van Burnet bleek een nog grotere aderlating, want kort nadat de linksback was uitgevallen (en werd vervangen door Dennis Vos) sloeg Vitesse twee keer snoeihard toe en beide keren over links. Eerst schoot Manhoef in de korte hoek raak en daarna deed Arcus hetzelfde.

Assehnoun

Kort voor rust kwam Emmen zomaar terug in de wedstrijd. Een afgeslagen voorzet werd door Mark Diemers ingeschoten en matig gekeerd door Vitesse-doelman (en Emmenaar) Scherpen. Assehnoun was attent en schoot, bij zijn eerste basisplaats sinds Ajax thuis in november, raak.

Nijhuis inspireert FC Emmen