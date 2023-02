Dick Lukkien: 'Op basis van het veldspel hadden we meer verdiend'

Volgens de oefenmeester was Emmen minimaal gelijkwaardig aan Vitesse. "De twee goals die we incasseerden waren cadeautjes. Als je geen druk op de bal hebt kun je niet zomaar vooruit stappen en dat deden we in twee gevallen wel."

"De 0-2 was een volle tik op de kin, maar gelukkig kwamen we kort voor rust op 1-2. Die hadden we ook nodig. In de tweede helft deden we het goed, konden we Vitesse goed onder druk houden en daar hadden we - eerlijk gezegd - ook Bas Nijhuis voor nodig. Hij fluit niet voor halve overtredingen waar andere scheidsrechters wel voor fluiten."