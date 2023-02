Programma zondagvoetbal

In de 4e divisie A staat de topper tussen Hoogeveen en HBS op het programma. De Haagse ploeg is koploper, terwijl de ploeg van trainer Nico Haak tweede staat en drie punten achterstand heeft. VKW speelt vanmiddag ook een thuiswedstrijd. VOC uit Rotterdam komt in Westerbork op bezoek. De derde Drentse ploeg, Alcides uit Meppel, gaat vanmiddag op bezoek bij De Zouaven.

Uiteraard is er een uitgebreide samenvatting van Hoogeveen tegen HBS vanavond te zien in Onze Club. Ook de topper in de 4e klasse B tussen Nieuw Roden en FC Harlingen is vanavond in hèt amateurvoetbalprogramma van Nederland te zien. De Friese koploper komt in Nieuw Roden op bezoek. De Drentse ploeg heeft één verliespunt minder dan Harlingen. Onze Club begint vanavond om 18:30 uur op TV Drenthe en wordt hele avond herhaald.