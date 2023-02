Mike te Wierik na zijn debuut: 'Ik ben wel fan van Bas Nijhuis'

VOETBAL - Drie dagen na zijn presentatie maakte Mike te Wierik meteen zijn (basis)debuut bij FC Emmen. De 30-jarige centrale verdediger kijkt redelijk tevreden terug op het duel tegen Vitesse, dat gisteravond eindigde in 2-2. "Het was wel even wennen aan het kunstgras en aan weer een wedstrijd van negentig minuten, maar ik denk dat het wel aardig ging."

Sterker nog, de Tukker kreeg de eerste kans in de wedstrijd, maar kon de corner van Mark Diemers, die nog werd getoucheerd door Vitesse-doelman Kjell Scherpen, net niet lekker raken waardoor de inzet over de goal ging. "Ik zag net de beelden terug en daar leek de kans toch moeilijker dan ik zelf dacht in het veld."

"Het is zonde dat we daarna twee keer in hun kwaliteit, waar we nog zo voor zijn gewaarschuwd door de trainer, trappen en de 0-1 en 0-2 gemakkelijk tegen krijgen, maar mede door de aansluitingstreffer vlak voor rust hielden we hoop. In de tweede helft verdienden we ook de gelijkmaker, die gelukkig ook viel. Of dat mede te danken was aan Bas Nijhuis? Nou ja, Vitesse ging zich eraan storen en wij maakten er gebruik van. Ik moet zeggen dat ik persoonlijk wel hou van zijn manier van fluiten. Hij laat veel doorgaan en dat past mij prima."