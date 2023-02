Katja Stam uit Klijndijk bereikt beachvolleybalfinale in Doha

BEACHVOLLEYBAL - Katja Stam uit Klijndijk en haar beachvolleybalpartner Raïsa Schoon hebben de finale gehaald van het Elite 16-toernooi in Doha.

Het Nederlandse koppel was in de halve finale te sterk voor de Australiërs Taliqua Clancy en Mariafe Artacho del Solar. Stam en Schoon wonnen in twee sets; 21-19 en 21-19.