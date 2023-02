Boeiende topper tussen Hoogeveen en HBS eindigt onbeslist

VOETBAL - De topper in de 4e Divisie A tussen Hoogeveen en HBS eindigde in een 2-2 gelijkspel. Toch viel er een winnaar te noteren. Het publiek had genoten van een prachtige wedstrijd.

Door het gelijkspel blijft HBS koploper. Hoogeveen zakt van plek twee naar drie, want Purmersteijn, dat met 2-1 van Heino won, heeft nu een punt minder dan HBS. Hoogeveen volgt op drie punten.

Attractief en aanvallend

Het publiek kreeg in Hoogeveen een heerlijke topper voorgeschoteld, met attractief, aanvallend voetbal. Beide ploegen zochten de aanval en de gasten uit Den Haag openden binnen tien minuten de score. Martijn le Congé krulde een vrije trap, van een meter of zeventien, langs doelman Stan Meekhof (0-1).

De ploeg van trainer Nico Haak liet zich niet uit het veld slaan, ook niet nadat Justin Benjamins al vroeg geblesseerd het veld moest verlaten en vervangen werd door Giorgio Beltau. De thuisclub creëerde een aantal goede kansen en na 25 minuten kwam Hoogeveen langszij. Noah Schuurman was de verdediging van HBS te snel af en gaf Sem Nijkamp een niet te missen kans, wat de middenvelder ook niet deed (1-1). Nijkamp deed wel wat Beltau, even daarvoor, verzuimde. Hij kreeg even eerder een niet te missen kans, maar faalde voor het HBS-doel.

Vlak voor rust miste Schuurman nog een goede mogelijkheid om Hoogeveen op voorsprong te schieten, zodat beide ploegen halverwege met een gelijke stand de kleedkamers opzochten.

Weer achterstand

Hoogeveen kreeg na rust de eerste kans van de tweede helft, maar Emil Bijlsma schoot hoog over. Net als voor rust golfde ook in het tweede bedrijf het spel op en neer en weer namen de gasten een voorsprong. Niels van Pelt kopte een vrije trap binnen in de korte hoek, waarbij Meekhof er niet goed uitzag en de 1-2 had moeten voorkomen.

De thuisploeg was even aangeslagen en had geluk dat HBS niet wist te profiteren. Na een aantal wissels kwam Hoogeveen weer beter in de wedstrijd. Invaller Raphael Ngendakumana leek de 2-2 binnen te schieten, maar HBS-doelman Delano Kortstam redde bekwaam.