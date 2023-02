Haverdings en Offerein in top-15 bij WK Veldrijden

VELDRIJDEN - Iris Offerein uit Meppen is vanmiddag op de dertiende plaats geëindigd op het wereldkampioenschap veldrijden voor beloften bij de vrouwen. Landgenote Shirin van Anrooij zegevierde in Hoogerheide die solo over de meet kwam. De Britse Zoe Bäckstedt en de Tsjechische Kristyna Zemanová werden tweede en derde. Bij de juniorenwedstrijd werd Floris Haverdings uit Zuidlaren veertiende.