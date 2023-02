Maaike Verweij eindigt als vijfde op 5.000 meter op NK Afstanden

SCHAATSEN - Maaike Verweij uit Veenhuizen is op de 5.000 meter van het NK Afstanden in Heerenveen knap op de vijfde plaats geëindigd. Haar tijd was 7.09.19 en verloor haar rit van ploeggenote Marijke Groenewoud van Team Zaanlander die derde eindigde. Vorige week eindigde Verweij nog als tweede bij de Aart Koopmans Memorial op het natuurijs van de Weissensee in Oostenrijk.