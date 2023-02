1E: Alle Drentse clubs in rechterrijtje

Al na drie minuten scoorde de thuisploeg via Jordi Paapst. In de eerste helft kwam Germanicus vervolgens nog wel langszij via Nance Hoogeveen en Reinier de Boer. In de tweede helft werd het nog 2-2 via Niek Vreeman. Met het punt schiet Germanicus niet heel veel op. De ploeg staat nu op de tiende plaats in de 1e Klasse E.