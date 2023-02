Katja Stam uit Klijndijk wint beachvolleybaltoernooi in Doha

BEACHVOLLEYBAL - Katja Stam uit Klijndijk en Raisa Schoon hebben het eerste toernooi op de Beach Pro Tour van 2023 op hun naam geschreven. Het Nederlandse duo versloeg het Zwitserse koppel Nina Brunner en Tanja Hüberli in de finale in drie sets: 20-22, 21-14 en 15-11.

De finale in Doha ging in de eerste set lange tijd gelijk op. De Nederlandse dames wisten aan het slot nog twee setpunten weg te werken, maar op het derde punt was het raak voor de Zwitsers, 20-22.