DOS '46 verliest van Blauw-Wit

KORFBAL - Na twee sterke wedstrijden tegen KCC en Groen Geel moest de ploeg in Nijeveen vorige week zijn meerdere erkennen tegen PKC. Ondanks een voorsprong in de rust verloor het toen thuis met 19-26. De ploeg van trainer Henk-Jan Mulder hoopte op een beter resultaat tegen Blauw-Wit, dat voor de wedstrijd minder punten had dan DOS '46.