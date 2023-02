Dames Sudosa-Desto winnaars zonder te spelen

VOLLEYBAL - De volleybaldames van Sudosa-Desto hebben het bereiken van de play-offs om de landstitel ineens weer helemaal in eigen hand. Zonder zelf in actie te komen deden de Asser dames dit weekend uitstekende zaken, omdat de concurrentie kansloos onderuit ging. Met nog twee duels te gaan is het toetje heel dichtbij voor het team van Mark Afman en Erwin Sikkema.

Maar Afman waakt voor optimisme. "Wij spelen nog twee duels, thuis tegen Sneek woensdag en komende zaterdag uit bij Apollo. Dat zijn de nummers drie en twee in de competitie. Onze twee concurrenten spelen nog drie duels, maar met vijf punten voorsprong ziet het er in ieder geval beter uit dan drie weken geleden." Toen werd bekend dat Eurosped uit de competitie stapte en leek het bereiken van de play-offs een utopie.

Sudosa-Desto, dat dit seizoen na jaren afwezigeheid terugkeerde op het hoogste niveau, heeft nu 22 punten uit 16 duels. Daarmee staat de Asser club op plek 6. Dat is de laatste plek die recht geeft op de play-offs. De twee overgebleven concurrenten zijn Voltena uit Nieuwendijk (17 uit 15) en Peelpush uit Meijel (16 uit 15), die zevende en achtste staan.

Programma Sudosa-Desto, Voltena en Peelpush

Sudosa-Desto speelt dus komende woensdag thuis tegen Sneek, dat net als de tegenstander van komende zaterdag in Borne (Apollo) al zeker is van de play-offs.

Voltena neemt het woensdag thuis op tegen koploper Utrecht, moet komende zondag naar Peelpush (uit) en volgende week woensdag uit naar Sliedrecht (de nummer 4 van de eredivisie)

Peelpush speelt komende woensdag in Apeldoorn tegen Dynamo (9e in de eredivisie), zondag thuis tegen Voltena en sluit de reguliere competitie af tegen Sliedrecht uit (dat een dag later dus thuis speelt tegen Peelpush).

Hoeveel punten zijn nog te vergeven?