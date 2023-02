Mislukte aanval Nieuw Roden op koploper FC Harlingen

'Uiteindelijk moet je nog blij zijn met de 3-3'

"Als we in de eerste twintig minuten zakelijker waren geweest in de afronding, dan hadden we een marge van twee goals gehad. Nu stond het halverwege gelijk en kwamen zij in de tweede helft op voorsprong. Uiteindelijk moet je dan zelfs nog blij zijn dat je 3-3 maakt", aldus Sander Drent. De spits van de club die vorig seizoen degradeerde uit de 3e klasse was de maker van die 3-3, nadat hij voor rust ook al zorgde voor de 2-1.

Ook vorige week, op Terschelling, was de routinier al belangrijk met een late treffer. Dankzij die goal stapte Nieuw Roden met een 1-2 zege op de boot en wist de ploeg van trainer Jur Smit dat er vandaag een aanval kon worden gedaan op de koppositie.

Eenrichtingsverkeer

Daar leek iedereen bij de thuisclub wel van doordrongen, want in de eerste twintig minuten was het eenrichtingsverkeer. Na twee grote kansen brak de jonge Yaron IJtsma de ban, door met links raak te schieten na een prachtige aanval en een assist met de hak van aanvoerder Stefan Waij.

De eerste de beste mogelijkheid aan de andere kant betekende de 1-1. Mart Beuker kopte de bal achter doelman Jayden Kuiper. Via Drent kwam Nieuw Roden na een half uur opnieuw op voorsprong, maar Remko Zandberg bepaalde de ruststand op 2-2.

Afgekeurde goal

In de tweede helft haalde Nieuw Roden bij lange na niet het niveau van het eerste bedrijf. Harlingen voelde dat er meer te halen viel en dat leek ook te gebeuren. Een heerlijke vrije bal van opnieuw Zandberg betekende een kwartier voor tijd 2-3. Met nog vijf minuten te spelen zorgde Drent, met zijn negende treffer van het seizoen, voor de 3-3. In blessuretijd viel ook nog de 4-3, maar tot frustratie van Nieuw Roden werd de goal van Angelo Weggers (ten onrechte) afgekeurd wegens buitenspel.