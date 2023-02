Eerste zege Beilen, WKE'16 passeert Valthermond en is koploper

VOETBAL - De Treffer'16 is de enige Drentse club die nog zonder zege is dit seizoen. De ploeg uit Tweede Exloërmond deelde die twijfelachtige eer tot gisteren met vv Beilen, maar de zondagtweedeklasser won op eigen veld van vv Drachten.

Door dat resultaat gaat Beilen, dat vorige week de tweede seizoenshelft begon met een gelijkspel tegen Zuidwolde, van twee naar vijf punten. De ploeg van trainer Robert Bos staat nog wel laatste in de 2e klasse J, met zeven punten achterstand op de ploegen die op dit moment op een promotie-/degradatieplek staan. En dat met nog tien duels te spelen.

De koploper in deze klasse is SC Emmeloord, met 30 punten uit 12 duels. De ploeg uit de Flevopolder won met 4-1 van Sint Annaparochie. vv Dalen maakte een pas op de plaats door met met 2-1 te verliezen bij EMMS in Slagharen. De ploeg van Michel Kerkdijk staat door de nederlaag nu op plek 5, op zeven punten van Emmeloord, maar wel met een duel minder gespeeld.