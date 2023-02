Asser succestrainer Bennema vertrekt na 15 jaar bij Atletiekunie

De Asser trainer Bart Bennema vertrekt na een dienstverband van zo'n vijftien jaar bij de Atletiekunie. Hij bevestigt een bericht hierover van De Telegraaf. "Ik heb gesprekken gevoerd over een nieuwe rol, maar er zit niks meer tussen", zegt hij. "Ik ben al bezig met iets anders, maar laat nog even open wat ik precies ga doen."

De 45-jarige Bennema is de coach die Dafne Schippers naar de wereldtop op de sprint begeleidde. Hun succesvolle samenwerking leidde tot twee wereldtitels voor Schippers op de 200 meter (2015 en 2017) en olympisch zilver op de 200 meter in Rio 2016. De Utrechtse atlete stapte na de voor haar teleurstellend verlopen Spelen van Tokio over naar Wigert Thunnissen.

Geen coach korte sprint en horden

Bennema vormde ook Nadine Visser om van meerkampster naar een hordeloopster die zich kan meten met de wereldtop. Visser veroverde onder meer twee Europese titels op de 60 meter horden en eindigde in de olympisch finale van de 100 meter horden in Tokio als vijfde. Zij nam in september na tien jaar samenwerking afscheid van Bennema, die in 2015 werd gekozen tot Coach van het Jaar.