Bekerweek voor Hurry-Up en E&O

Hurry-Up en E&O laten zich deze midweek zien in de achtste finale van de landelijke beker. De Zwartemeerders komen vanavond al in actie.

De nummer zes van de BENE-League speelt vanavond om 21:00 in Panningen. In Noord-Limburg wachten de reserves van competitiegenoot Bevo. De aanstaande opponent van Hurry-Up, bekerwinnaar in 2011, komt uit in de eredivisie.

Hemmes en Brinks

Bevo 2 wordt gecoacht door Sven Hemmes. Hij keepte tot 2021 nog voor Hurry-Up en is in het zuiden begonnen als hoofdtrainer. Bij de thuisploeg speelt nog een speler met een verleden in het oranje-zwart: rechteropbouwer Stijn Brinks.

Buur E&O speelt donderdagavond om een kwartfinaleplaats. De Emmenaren ontvangen om 20.00 uur Houten. De gasten uit Utrecht staan eerste in de eredivisie terwijl de formatie van Harrie Weerman het moet doen met plaats zeven.

Portret van Weerman