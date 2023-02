'Ik vind het ook wel weer lachen om een keer ergens anders te komen'

De vierde gast in de nieuwe podcast is Patrick Eberhard uit Emmen. Voorheen schitterend in het geelzwart van SVBO en het roodwit van vv Emmen. Inmiddels aanvoerder en sterkhouder van de trotse koploper in de vierde klasse D: EHS'85. In de podcast van deze week zwengelt hij hoogstpersoonlijk de discussie over het weekendvoetbal aan. Is dat nou iets positiefs? Of iets om je zorgen over te maken?