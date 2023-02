Grevink verruilt ACV voor SV Meppen, Quispel terug naar club uit Assen

Quispel kwam in het seizoen 2021/2022 uit voor ACV, nadat hij eerder uitkwam voor WKE, FC Emmen, FC Twente, VFB Oldenburg en PEC Zwolle. De Emmenaar zal volgend jaar samen met Giovanni Zwikstra, die gisteren bekend maakte nog een jaar door te gaan bij de Asser club, een koppeltje vormen in de voorhoede. ACV heeft inmiddels tien spelers vastgelegd voor het volgend seizoen. Naast Zwikstra zijn dat Justin Mulder, Jarno Deuring, Lars Dijk, Jaap van Dijken, Aleksandar Jankovi , Tapmahoe Sopacua, Enver Spijodi , Steyn Strijker en Nande Wielink.

Grevink verlaat ACV na twee seizoenen. In zijn eerste jaar, toen hij vrij lang geblesseerd was, kwam de technisch begaafde aanvaller tot zes competitiedoelpunten voor ACV en eentje in het bekertoernooi. In het huidige seizoen staat de teller op zes treffers, waarmee de oud-speler van Ter Apel'96 en FC Emmen een groot aandeel heeft in de goede prestaties van de Asser club in de Derde Divisie. De ploeg van trainer Ruud Jalving bezet de 2e plaats, op slechts twee punten van koploper GVVV uit Veenendaal.