FC Emmen mist tiental in bekerduel tegen PSV

VOETBAL - De lijst met afwezigen tegen Vitesse afgelopen zaterdag was met Mart Lieder, Jeff Hardeveld, Maikel Kieftenbeld, Metehan Güçlü, Rui Mendes, Richairo Zivkovic, Oussama Darfalou en Jeremy Antonisse al enorm, maar het kan nog erger, zo blijkt. Tegen PSV, morgenavond in de achtste finale van de KNVB Beker, heeft FC Emmen-trainer Dick Lukkien weliswaar voor het eerst de beschikking over Antonisse maar zijn Jeroen Veldmate, Lorenzo Burnet en Ahmed El Messaoudi er niet bij.

Alleen wat betreft El Messaoudi houdt Lukkien nog een slag om de arm, maar de kans is groot dat de Drentse club tien spelers moet missen in het Philips Stadion tegen de regerend bekerwinnaar, die amper twee weken geleden in Emmen nog met 1-0 werd verslagen.

Een nieuwe stunt lijkt op voorhand een utopie, maar zo stapt Lukkien morgen niet in de bus. "Wij gaan ervoor, met de meest fitte ploeg en tijdens de wedstrijd gaan we wel bepalen welke keuzes we gaan maken." De trainer van de 'Sportploeg van het Jaar in de gemeente Emmen' doelt daarmee onder andere op het meespelen van Ole Romeny. De aanvaller viel afgelopen weekend een kwartiertje in en was in die vijftien minuten de sleutel tot de gelijkmaker tegen Vitesse. Een eventuele rol lijkt ook morgen voor hem in het verschiet te liggen.