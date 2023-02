Hurry-Up zonder kleerscheuren door naar kwartfinale beker

HANDBAL - Hurry-Up bereikte gisteravond de kwartfinales van de Nederlandse beker. In het Limburgse Panningen won het team van trainer/coach Joop Fiege met 32-36 van de reserves van BEVO.

Vanwege blessures kregen enkele 'nieuwelingen' een kans van Fiege. Zo waren Wouter Pronk en Emiel Hoogland, die normaliter in het combinatieteam E&O/Hurry-Up spelen in de eredivisie, van de partij. Ook good-old Ronald Suelman mocht weer eens opdraven. Het kanon van Hurry-Up 2 scoorde vijf keer, net als Nicolai Schoenmaker. Topschutter van de avond werd rechterhoekspeler Harm Meijer. Hij was zes keer trefzeker.