Jacelyn Gruppen: 'Op hoogtestage in Kenia voel ik me het gelukkigst'

Hoogtestage Kenia

Gruppen is net terug van een hoogtestage van drie weken in Kenia. Ze liep zo'n 180 kilometer per week. Het dorpje Iten is hét walhalla voor langeafstandslopers. Ondanks dat de voorzieningen heel basic zijn, ademt het dorp hardlopen. En dat bevalt Gruppen wel.

"Het is eigenlijk een heel klein dorpje waar hardlopen centraal staat. Hét beroep daar is hardlopen. Als je 's morgens om zes of zeven uur gaat trainen, zie je honderden lopers", glimt Gruppen. "De sfeer is geweldig omdat het natuurlijk hét land van het hardlopen is. Mensen zijn rustig en daar word je zelf ook rustig van en je kunt je helemaal focussen op hardlopen. Ja, dan ben ik wel op m'n gelukkigst."

Ideale trainingsomstandigheden

Stromend water uit de kraan en elektriciteit zijn niet vanzelfsprekend in Kenia. Maar de trainingsomstandigheden zijn er des te beter. Tijdens het trainingskamp was het zo'n 25 graden. De meeste trainingen zijn in de heuvels waardoor atleten snel sterker worden. En het allerbelangrijkste is natuurlijk de hoogte. Het dorpje ligt op 2400 meter.