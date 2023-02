Hurry-Up legt jeugdinternational Riksten vast

De 19-jarige Brent Riksten is de eerste speler die het Zwartemeerse Hurry-Up voor het nieuwe seizoen heeft vastgelegd. "Er was interesse van competitiegenoten."

Het aflopende contract van de jeugdinternational is met één jaar verlengd. Ook is er een optie voor nog een seizoen.

Riksten is in 2021 overgekomen van buurclub E&O. In de BENE-League heeft de opbouwspeler zich sterk ontwikkeld. Dit seizoen is hij basisspeler bij Hurry-Up, de club is nog in de race voor een plaats in de Final4 van de competitie.

Dichtbij vrienden

Met de keuze in Zwartemeer te blijven houdt Riksten de deur voor geïnteresseerde clubs nog even dicht. "Ik kan spelen op hoog niveau combineren met studeren in Zwolle. Daarnaast ben ik nu nog lekker dichtbij m'n vrienden", legt Riksten uit. "Er was interesse van competitiegenoten, maar ik geef nu - ik word in mei pas 20 jaar - de voorkeur aan bij Hurry-Up blijven."

"Daarnaast ben ik nog niet zover dat ik in het buitenland kan spelen", geeft Riksten toe. De Noord-Drent besluit: "Het voelt goed om me nog een jaar in Zwartemeer te laten zien. Er spreekt veel vertrouwen uit het feit dat de club als eerste met mij heeft willen verlengen."

Joop Fiege