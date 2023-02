Maike van der Duin grijpt net naast medailles bij scratch op EK

BAANWIELRENNEN - Maike van der Duin is bij het EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen als vierde gefinisht op haar favoriete onderdeel scratch.

Het principe van de scratch is simpel. De wedstrijd gaat over tien kilometer en rensters die door het peloton op een ronde achterstand worden gezet, worden uit de wedstrijd gehaald. Na tien kilometer is de renster die als eerste over de streep komt de winnares.