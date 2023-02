FC Emmen zonder elftal met opgeheven hoofd uit beker

VOETBAL - Alle focus op het belangrijke competitieduel tegen Fortuna Sittard komende zaterdag en het bekerduel tegen PSV maar laten schieten. Dat was een veelgehoord advies aan het adres van Dick Lukkien de afgelopen dagen. De Drentse oefenmeester zag de laatste weken namelijk de één na de ander afvallen in zijn selectie. Zonder een elftal spelers reisde de Drentse club vanmiddag af naar Eindhoven voor het duel in de achtste finales van de KNVB Beker. De Emmenaren gingen met 3-1 onderuit.

Mart Lieder, Jeff Hardeveld, Maikel Kieftenbeld, Metehan Güçlü, Rui Mendes, Richairo Zivkovic, Oussama Darfalou, Jeroen Veldmate, Lorenzo Burnet, Ole Romeny en Ahmed El Messaoudi waren niet van de partij. Toch liet Lukkien gisteren al weten het bekerduel zeer serieus te nemen. "Je bent sportman en we kunnen gewoon de kwartfinale halen en hoe moeilijk dat ook is, daar moet je gewoon voor gaan."

Basisdebuut Vos

Met Jari Vlak (voor El Messaoudi), Dirksen (voor Veldmate) en Vos (voor Burnet) startte Emmen aan de klus in het Philips Stadion dat gevuld was met bijna 30 duizend toeschouwers. Voor Vos was het overigens zijn basisdebuut in het shirt van FC Emmen en dat ook nog eens tegen de club die hij recentelijk verliet.

Twee keer Branthwaite

De snode plannen, die Lukkien ongetwijfeld had, leken al vrij snel de prullenbak in te kunnen. Na amper zeven minuten kwam PSV via een kopbal van Jarrad Branthwaite op 1-0. De verdediger mocht wel heel gemakkelijk een vrije bal van Joey Veerman binnenkoppen. Diezelfde Branthwaite scoorde zeven minuten later opnieuw en weer ging dat heel gemakkelijk. Een schot van zo'n twintig meter werd door Mike te Wierik van richting veranderd, waardoor Van der Hart voor de tweede keer kon vissen. Na die snelle goals geloofde PSV het wel en werd Emmen twee keer dreigend. Een schot van Mark Diemers ging net naast en Vlak koos voor het verkeerde eindstation bij een dreigende counter.

Diemers

Omdat de marge bij rust nog steeds maar twee goals was, bleef de hoop op een stunt levend en bracht Dick Lukkien direct in de tweede helft de nieuwste aanwinst Jeremy Antonisse. De huurling van PSV loste Lucas Bernadou af en maakte een goede indruk. Toch had hij geen enkel aandeel in de geweldige aansluitingstreffer van Mark Diemers, die met zijn linkerbeen PSV-doelman Joel Drommel kansloos liet: 2-1.

De Jong