Sudosa-Desto speelt goed, maar verliest van VC Sneek: Play-offs nog niet zeker

Sudosa-Desto had in de eerste set veel moeite met de goed serverende Anlène van der Meer. Dankzij een uitstekende servicereeks van haar liep Sneek uit van 5-6 naar 5-16 en daarmee was de set eigenlijk al verloren. Hoewel de thuisploeg zich nog sterk terugknokte in de set, ging die met 19-25 verloren.

Ook in de derde en vierde set hielden beide teams elkaar lang in evenwicht, maar toch wist Sneek beide keren aan het einde van de set het verschil te maken. "Ondanks de nederlaag ben ik enorm trots op de ploeg", zei Mark Afman na afloop. "De vorige twee wedstrijden zijn we volledig weggespeeld door VC Sneek, maar vandaag waren we echt niet veel minder. We zijn enorm gegroeid dit seizoen, hopelijk kunnen we onszelf zaterdag belonen door de play-offs te halen."