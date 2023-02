Mark Diemers: 'Ik wilde nog niet gewisseld worden, maar zaterdag moeten we winnen'

VOETBAL - In de rust van het bekerduel tegen PSV kreeg Mark Diemers van Dick Lukkien te horen dat hij na een uur gewisseld zou worden, maar na de wonderschone aansluitingstreffer van de nummer 10 van de Drentse club veranderde het plan. "Ik vroeg of ik nog even mocht blijven staan. Ik voelde dat ik nog meer kon creëren."

Tegen PSV had Diemers zich vooral voor rust geïrriteerd. "De eerste helft was waardeloos. We speelden in een veel te laag tempo, kregen de bal niet bij onze voorhoede en brachten elkaar in de eerste opbouw eigenlijk continu in de problemen. En dan verdedigden we ook nog eens heel slecht bij die goals."