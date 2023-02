Lees terug: Emmen eindigt kelderkraker met punt en tien man

FC Emmen trapt om 18.45 uur af in de Euroborg tegen FC Groningen. Een belangrijke wedstrijd in de kelder van de Eredivisie. De laatste gewonnen wedstrijd dateert alweer van 24 januari in de thuiswedstrijd tegen PSV. De Drentse ploeg kan aan de bak vanavond want in de competitie is FC Groningen ongeslagen gebleven in de laatste vijf wedstrijden tegen FC Emmen.