Alcides-coach Niemer drie duels geschorst voor gooien stoel

VOETBAL - Alcides-coach Wilko Niemer is voor drie duels geschorst voor het gooien van een stoel op de grensrechter. Dat gebeurde eind vorige maand in het duel tussen Alcides en Westlandia.

Niemer zegt opgelucht te zijn. "Gelukkig ziet ook de KNVB dat er geen opzet in het spel was. Ik snap dat ik geschorst ben en vind de straf prima."

"Ik had het gevoel dat we de wedstrijd konden winnen en toen scoorde Westlandia. Uit een soort reflex gooide ik de stoel weg uit de dug-out. Als daar een bal lag, had ik die weggetrapt", vertelde Niemer na afloop. De coach zei dat hij de grensrechter niet had gezien die daar toen voor de dug-out stond.