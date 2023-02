Ook op 75-jarige leeftijd is Harrie Weerman nog altijd heel druk

HANDBAL - Het monteren van wedstrijdbeelden laat hij aan handige jongens over, want anders knipt hij de band naar eigen zeggen kapot. Verder stort oud-bondscoach Harrie Weerman (75) zich nog dagelijks vol overgave op de handbalsport.

"Ik zet al dertig jaar geen wekker meer. Ben altijd tussen half zeven en kwart voor zeven wakker", begint Weerman over zijn dagritme. In de midweek draait hij zich niet nog eens lekker om, maar meldt zich al vroeg in de sporthal in Angelslo. De zon kom net op. "Op de Carmel Handbalschool Drenthe (CHD, red.) ben ik technisch manager."

Invallen

Nog zo'n rol die Weerman uit nood invult. Ook bij de eredivisieploeg van E&O valt hij in. "Er staan bij de CHD goede trainers op de vloer. Ik houd contact met bijvoorbeeld de bond en pik er soms een talent uit. Op zo'n ochtend maak ik een praatje met die en met die."

Slechts het begin van een lange dag voor de pensionado. "We spelen vanavond in de beker tegen de huidige koploper van de eredivisie: Houten", deelt Weerman met een collega van de CHD. De ranglijst kent hij uit zijn hoofd. "Dat kan wel eens krakertje worden."

Frisse neus

Weerman heeft alles in de handbalwereld al gezien, maar kijkt nog altijd uit naar een nieuwe wedstrijd met E&O. "Ik heb de hele band al afgespeeld, maar wil het nog even fris in mijn geheugen hebben", zegt hij eenmaal terug in huis. Met een kopje koffie en snee kruidkoek bekijkt Weerman beelden van aanstaande opponent Houten. "Als staflid van het Nederlands team was dit dagelijks kost."

In de middag haalt Weerman een frisse neus op. "Het liefst fiets ik. Dan ben ik twee uur onderweg. Zo kan ik mijn hoofd even leegmaken. Al doe ik het ook op een dag dat we niet spelen. Ik voel me gewoon nog hartstikke fit. Dat is ook wel mijn geluk."

Blijven ijsberen

Terwijl de zon alweer onder is fietst Weerman nog maar eens naar het onderkomen van zijn club E&O. Even later luisteren twintig spelers aandachtig naar de ervaren hoofdtrainer. "Het moet oorlog worden vandaag", vertelt Weerman. Hij gebaart druk in de richting van een white board. "De nummer zeven wil altijd naar binnen en dan boem." En daarna. "Ook de nummer 24 is gevaarlijk. Dat is een linkspoot. Die gaat dan weer graag naar buiten."

Tijdens het bekerduel tussen E&O en Houten zit Weerman geen moment op zijn stoel. Hij blijft voor de bank van de Emmenaren ijsberen. Wanneer er een time-out is zet hij zijn ploeg op scherp om daarna het laatste woord aan de ploeg te laten. Ook de yell laat Weerman aan zijn jonge honden.

Niet laat maken