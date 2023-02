Maike van der Duin eindigt als vijfde op omnium bij EK

BAANWIELRENNEN - Maike van de Duin (21) uit Assen is vijfde geworden op het omnium bij het EK baanwielrennen in Zwitserland. De vice-wereldkampioene op deze discipline begon vanavond als nummer drie aan de afsluitende puntenkoers.

Op de baan in het Zwitserse Grenchen begon Van der Duin vanmiddag goed aan het toernooi met de tweede plaats op de scratch. Ze hoefde bij deze wedstrijd over 7,5 kilometer alleen Archibald maar voor zich te dulden.

Op de temporace, die net als de scratch, over dertig rondes gaat, finishte de Assense als vijfde. De gemiddelde snelheid van deze wedstrijd lag boven de 53 kilometer per uur. Bij een temporace zijn onderweg punten te verdienen in tussensprints.

Bij de afvalkoers bleef Van der Duin over tot de laatste vijf. In deze wedstrijd draait het om overleven. Na elke sprint moet de laatste renster die over de streep komt de wedstrijd verlaten. Zo blijven er uiteindelijk twee rensters over die om de winst sprinten.