Roy Eefting wint zilver op scratch bij EK baanwielrennen

BAANWIELRENNEN - Roy Eefting heeft bij het EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen zilver gewonnen op zijn favoriete onderdeel scratch.

Het principe van de scratch is simpel. De wedstrijd gaat over vijftien kilometer en renners die door het peloton op een ronde achterstand worden gezet, worden uit de wedstrijd gehaald. Na zestig rondes is de renner die als eerste over de streep komt de winnaar.

Koersverloop

De 33-jarige Emmenaar zag meteen vanaf het begin van de koers verschillende uitlooppogingen. Iets waar hij als pure sprinter geen belang bij heeft. Hij moest dan ook veel energie steken in het terughalen van renners.

Eefting zette zijn eindsprint net voor de bel van de laatste ronde in, maar moest zijn meerdere erkennen in de Brit Oliver Wood. Het brons was voor de Fransman Donavan Grondin.

Verleden