Turkse vrienden El Messaoudi zijn veilig, maar zijn huis kwijt: 'Ze overnachten in hun auto'

VOETBAL - Ahmed El Messaoudi is één van de spelers die eergisteren nog ontbrak in het bekerduel tegen PSV, maar morgen tegen Fortuna Sittard wel weer inzetbaar is. De middenvelder werd woensdag uit voorzorg door Dick Lukkien in Emmen achtergelaten. Met de middenvelder kijken we vooruit naar het belangrijke duel van morgen, maar praten we ook over de aardbeving in Turkije en Syrië, die aan duizenden mensen het leven heeft gekost.

El Messaoudi speelde vorig seizoen in de Turkse competitie bij Gaziantep FK, in de stad die het epicentrum was van de aardbeving. De zesduizend jaar oude stad ligt grotendeels in puin. Terwijl overlevenden de zesduizend jaar oude stad verlaten, komen hulpverleners juist de stad in. Deels om gewonden te verzorgen, maar ook om vermisten te zoeken.

'Onze gedachten zijn bij de mensen daar'