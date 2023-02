Dick Lukkien: 'Geweldig dat Burak Yilmaz op De Oude Meerdijk komt spelen'

VOETBAL - Positief nieuws voor Dick Lukkien. De oefenmeester van de Drentse club kan tegen Fortuna Sittard, in tegenstelling tot het bekerduel van afgelopen woensdag tegen PSV, weer beschikken over Ahmed El Messaoudi, Ole Romeny en Richairo Zivkovic.

Of het drietal ook de volledige negentig minuten kan spelen is nog onduidelijk. "Dat hangt ook af hoe ze reageren op deze training", aldus Lukkien vanmiddag.

FC Emmen sterk in eigen huis

De confrontatie met Fortuna Sittard is voor FC Emmen de tweede thuiswedstrijd op rij. Vorige week kwamen de rood-witten sterk terug tegen Vitesse: het werd 2-2 na een 0-2 achterstand. De Drentse club is op de eigen Oude Meerdijk sowieso lastig te kloppen. Alleen AZ wist in Emmen te winnen. De afgelopen zeven thuiswedstrijden leverden de Emmenaren negen punten op. Zes keer werd er gelijkgespeeld en tegen PSV werd er bijna drie weken geleden met 1-0 gewonnen.

Noodzaak

Door die status in eigen huis bezet Emmen op dit moment de 16e positie in de eredivisie en is het gat naar de veilige 15e plaats (waar FC Volendam nu staat) slechts één punt. Daarboven staan Vitesse en Excelsior. Beide ploegen hebben vier punten meer dan Emmen, maar Excelsior heeft wel een duel meer gespeeld (na de 5-0 nederlaag vanavond bij AZ). Lukkien: "Als we wat willen, en dan heb ik het over stappen maken op de ranglijst, dan moeten we winnen."

Burak Yilmaz

In Sittard boekte FC Emmen, voor de winter, de enige uitzege dit seizoen. Op 5 november werd Zivkovic de matchwinner in Limburg. In dat duel deed de grote ster van Fortuna Sittard, Burak Yilmaz, niet mee. In Emmen is hij wel van de partij.

"Het is toch geweldig dat een speler als Yilmaz op De Oude Meerdijk gaat spelen", vindt Lukkien. "Natuurlijk hoop je dat je tegenstander niet kan beschikken over zijn beste speler, maar het is ook wel weer bijzonder om de man die zo'n grootheid is in Turkije en die het Nederlands elftal in zijn eentje een nederlaag bezorgde, in ons stadion te zien spelen."

Vermoedelijke opstelling

FC Emmen begint tegen Fortuna Sittard vermoedelijk met Van der Hart, Bouchouari, Te Wierik, Araujo, Dirksen, Vos, Veendorp, Bernadou, El Messaoudi, Diemers en Zivkovic. Toch houdt Lukkien zijn kaarten nog even op zak. "Jeremy Antonisse maakte tegen PSV namelijk een goede indruk. Ik sluit niet uit dat ik met hem start. Bovendien is ook Ole Romeny een serieuze optie om mee te starten."

