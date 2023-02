Trainer Nico Haak na seizoen van Hoogeveen naar WKE'16

Vanwege zijn werkzaamheden bij FC Emmen besloot Haak eerder dit seizoen dat hij na zes jaar vertrekt bij vv Hoogeveen. Door de samenvoeging van de Vierde Divisie zaterdag en zondag (na de zomer) zal Hoogeveen ook veelvuldig op zaterdag in actie komen. "Omdat ik dan teveel duels moet missen van Hoogeveen vind ik het - ten opzichte van Hoogeveen - niet fair om te blijven. De club verdient een trainer die er ieder weekend bij is."

Met vv Hoogeveen is Haak nog in een felle strijd verwikkeld met HBS om het kampioenschap in de Vierde Divisie zondag. WKE'16 is koploper in de 2e klasse L van het zondagvoetbal. De club uit Emmen heeft twee punten meer dan Valthermond, dat wel twee duels minder heeft gespeeld.